VISTAL VISION株式会社は、Polaroid（ポラロイド）のインスタントカメラ「Polaroid Go Generation 3」を6月5日（金）に発売する。販売価格は1万6,880円。 世界最小を謳うアナログインスタントカメラ「Polariod Go」の新製品。Polaroidフィルムのテイストはそのままに、小サイズのフォーマット「Polaroid Goフィルム」でプリントできる。コンパクトなボディにセルフィーミラー、セルフタイマー、二重露