写真：長岡亮介とSuchmosのライブ写真（『Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026』より） Suchmosがリスペクトするアーティストを招いて行う対バンツアー『Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026』全9都市の同公演レポートを『THE FIRST TIMES』独占で実施中。今回は5月29日、『Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026』4ヵ所目となる福岡・Zepp Fukuoka公演、初日をレポートする。 ■Suchmosと長岡亮