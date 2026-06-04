【写真】宮舘涼太の“赤カラコン＆赤ネイル”姿／“青カラコン”姿／『タミ恋』オフショット ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の公式SNSが更新。宮舘涼太（Snow Man）のオフショットが公開され、注目を集めている。 ■宮舘涼太、赤カラコン＆赤ネイルで“黒エータ”に 公開されたのは、前髪を重めに下ろし、黒スーツに身を包んだ宮舘のソロショット。赤いカラコンを