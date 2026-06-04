4日13時現在の日経平均株価は前日比1153.05円（-1.69％）安の6万7249.08円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は473、値下がりは1047、変わらずは38と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は751.43円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、イビデン が130.4円、フジクラ が45.86円、村田製 が43.04円、キオクシア が41.3円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で