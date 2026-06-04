ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に「1番投手兼DH」で先発出場。6回89球を投げ、2安打無失点6奪三振の快投。今季6勝目を挙げた。規定投球回にはあと1回届かずも、防御率0.74で両リーグ単独トップの位置を維持している。 ■打っては「2試合ぶり猛打賞」 今季10試合目のマウンドに上がった大谷は、序盤にやや制球を乱すも初回三者凡退の立ち