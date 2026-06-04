中国で人型ロボットや高性能四足歩行ロボットなどの開発を手掛ける宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）は5月30日、人工知能（AI）を物理的な実体に搭載する具現化AI体験館のアジア1号店を上海市静安区の百貨店「久光百貨」内に開設した。中国メディアの国際金融報によると、開設以来、外国人を含む大勢の客が足を運び、SNS上でも大きな話題となっている。面積約100平方メートルの館内のほぼ半分が人型ロボット「G1」や「R1」など