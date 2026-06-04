5月31日（日）日本テレビ系で放送の第3014回「笑点」は、番組放送から60年を記念した、生放送の「笑点60周年スペシャル」。番組前半〜中盤では久々に林家木久扇も登場。「笑点ヒストリー」司会者編・座布団10枚編として過去の映像を振り返る企画や、実は歌詞のついている「笑点のテーマ」を「笑点」メンバー全員で歌う企画もお届けした。■大喜利 第1問まずは日本テレビに残っている最も古い「笑点」の大喜利の映像（1968年3月10日