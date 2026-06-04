頸部（けいぶ）背部痛からの復帰を目指すソフトバンクの川瀬晃内野手（28）が、明日5日の広島とのファーム公式戦（タマスタ筑後）で実戦復帰する。「（抹消後）11日目から試合に出られるように。とにかく早く試合に出られる体にするということを目標にしていました」背中の痛みを感じて交流戦初戦の5月26日に登録抹消。注射での治療やリハビリ練習を続けてきた。この日は打撃練習やマシンを使った守備練習に加えて、走塁練習