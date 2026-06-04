NHKは4日、再来春（2028年度前期）に放送される第118作目連続テレビ小説の制作・主演発表会見を行い、タイトルは「ほんのモキチ」と発表した。主演は河合優実（25）、脚本は宮藤官九郎（55）が務め、歌人で医師の斎藤茂吉とその妻・輝子の”最も不仲な夫婦”の物語を描く。【写真】ヒロインを務めるのは…ホワイト衣装で笑顔をみせる河合優実1895（明治28）年、東京・青山で病院を営む杜紀一（もり・きいち）のもとに娘・テル