女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が4日、第50話が放送される。直美（上坂）は、夕凪（村上穂乃佳）を看護していると、女郎屋の権田（梅垣義明）が現れ、夕凪を力ずくで連れ戻そうとする。その時、病室にはヨシ（明星真由美）が。りん（見上）は夕凪を救う手だてを考えるが…。吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田