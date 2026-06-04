光り輝く、魔法にかかったような海の映像が話題になっている。【映像】魔法にかかったような光り輝く海投稿したのは、静岡県沼津市にある水族館 あわしまマリンパークの公式Xアカウント。青白く光る、プランクトンの一種である「夜光虫」の映像を投稿した。幻想的な映像の撮影に成功した水族館によると、この日、船着き場に夜光虫の“昼の顔”ともいわれる「赤潮」が多く流れ込んでいたのを発見。夜光虫は特に穏やかな湾内や