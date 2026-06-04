◆アリゾナ・ダイヤモンドバックスーロサンゼルス・ドジャース3日（日本時間4日午前10時40分試合開始、チェイスフィールド）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは3日（日本時間4日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番投手・DH」で先発出場。投げては6回を無失点に抑え、打っては7回までに2安打を含む4出塁と躍動した。1回の第1打席でセカンド強襲の内野安打を放ち、7試合連続安打をマークした大