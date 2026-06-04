◇MLB ダイヤモンドバックスードジャース(日本時間4日、チェイス・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手が「1番・投手兼DH」の二刀流で先発出場。投げては、6回無失点の好投を見せました。これが今季10登板目となった大谷選手。初回には第1打席を迎え、力走でセカンドへの内野安打を記録。その裏にマウンドへあがります。立ち上がりは少し制球に苦しみ、相手打者にヒヤリとする球を投じる様子もありましたが、3回まで連続で三者凡