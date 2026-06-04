NHKは4日、都内の同局で、28年度前期の連続テレビ小説の制作・主演発表会見を行い、河合優実（25）が初主演し、歌人の斎藤茂吉の妻をモチーフとした「ほんのモキチ」がタイトルと発表した。宮藤官九郎が「あまちゃん」（13年）以来、15年ぶりに連続テレビ小説の脚本を担当する。大正から昭和にかけて活躍した日本を代表する歌人の妻で、?悪妻?と呼ばれながらも自身を貫き、晩年にはエベレスト登山や世界108カ国を旅して?痛快ばあさ