◆自身4連勝へ投打両面で大活躍！ ドジャースの大谷翔平選手（31）が3日（日本時間4日）、敵地チェイス・フィールドでのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」でスタメン出場。6回2安打無失点の快投で6勝目の権利を持ってマウンドを降りた。登板時の投打同時出場は3試合連続。直近2登板時はいずれも自身を援護する先頭打者アーチを放っており、「投手・大谷の3試合連続先頭弾」が期待された1回表の第1打席は、本塁打とはなら