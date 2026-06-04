マイケル・ジャクソンが１９７０年代以降、すべての年代でビルボード・ホット１００にランクインした史上初にして唯一のアーティストとなった。米誌ピープルが３日、報じた。最近チャート入りしたのは「シカゴ」で、６月６日付のチャートで３０位に初登場した。この曲は、２００９年にマイケルが亡くなってから５年後の１４年にリリースされた死後発表のアルバム「Ｘｓｃａｐｅ」に収録されている。２０２０年代に新たな楽曲