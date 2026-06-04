打率１割台に苦しむムーキー・ベッツ内野手（３３）を二塁にコンバートし、新たに大物遊撃手の獲得に動く可能性が浮上した。タイガース・スクバルなど期限内の大型トレードの噂が絶えないドジャースは、アストロズのジェレミー・ペーニャ内野手（２８）に注目していると米メディア「ＣＢＳスポーツ」が伝えている。同メディアのマイク・アクシサ氏によると「ベッツをペーニャのために外すだろう。優れた選手が偉大な選手の邪魔