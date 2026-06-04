松村北斗主演ドラマ「告白」ティザー映像サムネイル（C）日本テレビ 松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』のティザー映像が３日、公開された。【動画】松村北斗主演ドラマ「告白」ティザー映像本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村北斗）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着