今日4日(木)は九州北部(山口県を含む)、中国、近畿地方で梅雨入りとなりました。九州など西日本では、梅雨入り早々に激しい雨や雷雨の所があるでしょう。台風6号の影響で地盤が緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害に注意が必要です。九州北部・中国・四国で梅雨入り今日4日、気象庁は九州北部地方(山口県を含む)、中国地方、近畿地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。九州北部は平年並み、中国地方と近畿地