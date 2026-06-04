２０２８年度前期（１１８作目）のＮＨＫ連続テレビ小説の制作・主演発表会が４日、東京・渋谷の同局で行われ、主演の河合優実と脚本の宮藤官九郎氏が会見した。タイトルは「ほんのモキチ」で、歌人で精神科医の斎藤茂吉とその妻・輝子の物語が描かれる。河合は２回目の朝ドラ。漫画家・やなせたかしさんと妻の小松暢（のぶ）さん夫妻をモデルにした２５年前期「あんぱん」（主演・今田美桜）で、ヒロインの妹・蘭子を好演し、