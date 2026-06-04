セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2026年5月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」チャーム付キラキラブレスレットを紹介します！ セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」チャーム付キラキラブレスレット 登場時期：2026年5月28日より順次サイズ：全長約6.5×1×6.5cm種類：全5種（ミッキーマウス、ミニーマウス、グーフ