全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」2026年5月22日（金）の公開以来、圧倒的な可愛さで世界中を虜にしているグローグーの魅力が爆発し、新たなムーブメントを巻き起こしている本作。この度、映画の大ヒットを記念して開催された「WE LOVE グローグー！ 大ヒット記念舞台挨拶」に、スター・ウォーズの大ファンである永尾柚乃さんと伊藤英明さんが登壇しました