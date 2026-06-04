漫画『ふらいんぐうぃっち』コミックス最新15巻が9日に発売されることを記念して、全国の対象店舗で1巻〜15巻のいずれか1冊を購入するごとに1枚、イラストカード（全2種）をランダムで配布することが決定した。対象書籍は、最新巻を含む全巻が対象となっている。【画像】彼女感やばい！『ふらいんぐうぃっち』イラストカード全2種類■『ふらいんぐうぃっち』あらすじ黒猫のチトと一緒に横浜からやってきた真琴は、青森の親戚の