6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）のメジャーデビューシングル「メロ・コレクション」のミュージックビデオが公開された。【動画】“メロ実践”の結末は!? Lienel「メロ・コレクション」ミュージックビデオEBiDAN史上最大規模のオーディションを経て結成され、3日にメジャーデビューを果たしたLienel。デビューに向けては、シンガポールに置き忘れられた契約書をメンバー自ら取りに行くという海外渡航