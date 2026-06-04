お笑いコンビ・ドンデコルテの小橋共作が4日、都内で行われた「豊かな海をいつまでも。選ぼうMSCラベル」キャンペーンオープニングイベントに参加。オズワルドの伊藤俊介から、この日の私服を指摘された。【写真】性格診断が一緒で盛り上がるココリコ田中＆オズワルド畠中今が「旬」として同イベントに登場した小橋と伊藤。小橋は淡いブルー系のジャケットで登壇したが、伊藤から「小橋さんが今日入ってくる時に、全身ヴェルサ