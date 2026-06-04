◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第5打席は空振り三振に倒れ、この試合初めて出塁できなかった。7回、フリーランドの中前適時打で2点を加え、7−0としてなおも2死一、三塁で第5打席を迎えたが、相手3番手・ファートにからぶり三振に打ち取られ、出塁する