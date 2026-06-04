6日開催の『RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI』（ゼビオアリーナ仙台）を全試合生中継するABEMAのYouTubeで、メインイベントで扇久保博正と対戦する神龍誠が出演する『バラさんぽ』が公開された。RIZINフライ級タイトルマッチで扇久保のベルトに挑戦する神龍が、その原点と覚悟を語っている。【動画】神龍誠、原点の地でベルト奪取に決意その先に「平良達郎選手との対戦も実現できたら」同番組はRIZIN榊原信行CEOが選手のルーツ