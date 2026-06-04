先月市内で起きた74歳の母親と52歳の娘が殺害された事件で指名手配されていた大山賢二容疑者が6月3日、たつの市内の川で遺体となって見つかった。被害者と容疑者の関係は？5月27日配信の「週刊文春 電子版」記事より一部を抜粋してお届けする。【画像】指名手配されていた大山賢二容疑者兵庫県たつの市で起きた母娘殺害事件。警察が指名手配をかけた男は、まさかの“隣人”だった。「被害者も加害者も、どっちの家もちょっと