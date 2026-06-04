サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（59）が4日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。聞くと、1993年の「ドーハの悲劇」を思い出す楽曲を明かした。リスナーからの「ゲスト・マニアッククイズ」で「93年のW杯予選『ドーハの悲劇』で敗戦後、武田さんが宿舎で1人聴いていた曲は？」というクイズが寄せられた。「これは分かるよ、俺は。時代だもん」と武田。「森高千里さんの『雨』