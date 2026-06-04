1日、東京都は火葬場に係る検討会（第1回）の開催を発表し、3日には公営火葬場の新設や民営施設買収も視野に入れた報道がされた。 これは近年の高齢者社会に伴い死者数が増え始めていること、東京都内の火葬料金が高騰している問題などが背景にあるという。 関連記事：中国資本傘下の火葬場運営会社が料金引き上げ、来年4月から区民葬でも8万7000円に 報道によると、現在全国で運営している火葬場の大部分は国や地方自治体が