衆院予算委員会は４日午前、高市首相と全閣僚が出席して、２０２６年度補正予算案に関する基本的質疑を行った。補正予算案は４日午後、同委員会で採決後、衆院本会議に緊急上程され、自民党と日本維新の会などの賛成多数で可決、衆院を通過する。５日に参院予算委で質疑と採決を行い、同日午後の参院本会議を経て成立する見通しだ。衆院予算委で首相は、食料品を対象にした２年間限定の消費税減税について、「できない理由では