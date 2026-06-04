長嶋茂雄氏が亡くなって、6月3日で一年。選手としてのみならず、多くの名選手を監督として育て上げたことでも知られた長嶋氏だが、松井秀喜氏もその一人。松井氏は巨人軍在籍時代、長嶋氏から素振りの特訓を受け、打撃を開花させたという。【画像】松井秀喜氏は亜希子夫人との秘話も明かしていた「文藝春秋」2022年1月号に掲載された松井氏へのインタビューの一部を抜粋してお届けする。（取材・構成松下茂典）◆◆◆松井秀喜