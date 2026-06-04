’21年1月に始動したアイドルグループ・テラテラ。今年、結成５周年を迎えたタイミングで、現在の７人体制から1期・2期の先輩メンバーの３名が卒業。６月からは新メンバーとともに新たなステージへと踏み出していく彼女たち。そんなテラテラのなかで、“グラビア界の新星”として頭角を現し始めてきた黒田かほが、「MySPA!」のグラビア企画「美女検索（びじょサーチ）」に初登場！インタビュー前編では、先輩たちが卒業して新体