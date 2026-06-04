7月31日に公開される『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』の主題歌をシンガーソングライターのTOMOOが担当することが決定。あわせて楽曲入りの本予告と本ポスタービジュアルが公開された。 参考：伊藤沙莉＆マユリカ、『映画クレヨンしんちゃん』最新作のゲスト声優に演じるのは妖怪役 1990年より『漫画アクション』で連載開始、1992年にTVアニメの放送がスタート