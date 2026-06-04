松本は7試合連続安打と状態を上げてきた（C）産経新聞社巨人・松本剛の躍動した姿が注目されている。6月3日に行われた巨人・オリックス戦（東京ドーム）に「1番・左翼」で先発出場。【動画】松本剛はこれで7試合連続安打！シュアな打撃が光る3回二死から中堅への安打を放つと、3点を追う8回は一死一、二塁からオリックス2番手椋木蓮を捉え左翼線へ再び安打を放つ。その後の代打で出た丸佳浩の代打逆転満塁弾に繋げた。この