◆米大リーグＤバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手」で二刀流出場し、６回２安打無失点の好投。今季の日本人単独トップとなる６勝目の権利を得て降板した。８９球で６三振を奪い、開幕から１０登板を終えて防御率０・７４と驚異の数字となった。初回のマウンドに上がる前。１回表の第１