お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが４日、８日に開催される「第４７回ＡＢＣお笑いグランプリ２０２６」準決勝進出４０組ＹｏｕＴｕｂｅ生配信発表の進行を務めることが、同局より発表された。今年はデビュー１０年以内の若手芸人５８３組がエントリー。激烈な予選を勝ち抜いた４０組を、２年連続の大役となるケムリが発表する。昨年の発表生配信では、準決勝に勝ち上がる芸人がその場で明かされるという緊張感が漂う中、