元俳優で現在は花創家として活動する志穂美悦子が、4日までに自身のインスタグラムを更新。「我が愛車に、たっくさんのお花と流木を積んで岡山に来ましたー！」と明かし、ボルドーカラーの愛車との2ショット写真などを披露した。【写真・動画】「悦子姉さんかっこいい」ボルドーカラーの愛車と2ショットの志穂美悦子志穂美は5月23日の投稿で「いまや、ほとんどのクラブ活動が全国レベルに達するほどの学芸館高校のスクールガー