お笑いコンビ・ココリコの田中直樹が4日、都内で行われた「豊かな海をいつまでも。選ぼうMSCラベル」キャンペーンオープニングイベントに参加。自身の性格に似た魚がわかる「MSCおさかな性格診断」に挑戦した。【写真】性格診断が一緒で盛り上がるココリコ田中＆オズワルド畠中MSCジャパンのアンバサダーを務める田中は、魚や海にまつわるような質問に回答した結果、「シロザケ」と診断された。「鮭が魚の中で結構好きなので、