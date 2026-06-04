８月に開幕する舞台「キングダム２―継承―」（主演：三浦宏規、高野洸）のオールキャストが発表された。人気漫画「キングダム」の舞台第２弾。２０２３年に上演した初演の続編で、三浦と高野が引き続きダブルキャストで主人公・信を演じる。作中で中華最強と自負する屈強な秦国の武人・蒙武（もうぶ）役は渡辺大と飯作雄太郎のダブルキャスト。軍師・河了貂（かりょうてん、華優希）の前に現れる謎の剣士・カイネ役は森莉那が