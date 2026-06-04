西日本で雨エリア拡大 九州は雨脚強まる所もきょうは九州北部、中国、近畿地方で梅雨入りの発表がありました。九州北部は平年並み、中国、近畿は平年より2日早い発表です。【CGで見る】熱帯低気圧が近づく見込み全国の週間天気予報きょうは梅雨前線の影響で、西日本で雨が降り、九州は雨脚が強まるでしょう。四国は本降りの雨の時間が長く、中国地方や近畿は所々で雨が降る見込みです。関東など東日本は雲が多くなります。