今井義典さん元NHK副会長で、ニュース番組「おはよう日本」のキャスターも務めた今井義典（いまい・よしのり）さんが5月28日午後7時52分、拡張型心筋症による心不全のため東京都の病院で死去した。81歳。神奈川県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は妻恵子（やすこ）さん。1968年にNHKに入局。93年から2年間、朝のニュース番組「おはよう日本」で初代キャスターを担当した。ヨーロッパ総局長、国際放送局長、解説委員