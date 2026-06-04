陸上自衛隊八戸駐屯地（青森県八戸市）は4日、八戸市で昨年8月、私有車を酒気帯び運転したとして第4地対艦ミサイル連隊の3等陸曹（30）を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。駐屯地によると3曹は昨年8月12日、自宅で500ミリリットルの缶ビール3本を飲み、飲食店でビール2杯、カクテル1杯を飲酒した後、翌日運転しているところを警察に摘発された。自衛隊の聞き取りに対し「仮眠をしたことや、ノンアルコールビールを飲んだ