宝塚歌劇団は４日、大劇場公演プログラム価格を、これまでの１３００円から１５００円に改訂すると公式サイトで発表した。改訂時期は宝塚大劇場公演プログラム：雪組公演「ポーの一族」（７月１１日〜８月２３日）より。東京宝塚劇場公演プログラム：雪組公演「ポーの一族」（９月１２日〜１０月２５日）より。その他、宝塚バウホール公演など、その他の劇場公演のプログラムについても、７月以降に初日を迎える公演より順次価