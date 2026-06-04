「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（３日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は六回の第４打席で右前打を放ち、４試合連続のマルチ安打をマーク。打率も・３００に到達し、４打席連続出塁となった。１死からフリーランドが四球を選んで出塁。右腕・クラークとの対戦となった中、初球の内角低めカットボールは見極めた。２球目も冷静に見極め、３球目の内角をフルスイングするも打球はファウルとなった。４球目の