DJ SODAが見事な復活を遂げた。悲惨な状態に陥っていた“髪”の話だ。【写真】バインバイン、SODAの“ボリューム”DJ SODAは4日にインスタグラムを更新。「みんな私の黒髪ショート、本当に気に入ってくれてる？可哀想だから可愛いって言ってるんじゃないよね？」とのコメントとともに数枚の写真を投稿した。公開された写真のDJ SODAは、クロムハーツのタンクトップをワンピースのように着用した姿のほか、上下ブラックのタイトなス