元Wanna Oneのパク・ジフンが、“入隊”に関する具体的な計画を明かした。パク・ジフンは最近、ソウル・鍾路（チョンノ）区のカフェで取材陣と会い、主演ドラマ『伝説のキッチン・ソルジャー』に関するインタビューを行った。【写真】パク・ジフン、ファンに謝罪のワケ「スキンシップを…」作中で“伝説の炊事兵”こと二等兵カン・ソンジェ役を演じたパク・ジフンは、撮影を通じて軍生活を体験した感想について、「実際に軍生活を