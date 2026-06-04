俳優ホ・ナムジュンが、ドラマ『素晴らしき新世界』でヒロインと敵対関係から始まる主人公チャ・セゲ役として注目を集めているなか、完璧な上半身の露出シーンのために炭水化物を断ったエピソードを公開した。去る6月3日、YouTubeチャンネル「ユーチューブハ・ジヨン」に公開された「全世界が注目するラブコメ界の花、チャ・セゲことホ・ナムジュンがやってきた！！ホ・ナムジュンがなぜ我が家で料理を？？」という動画が公開され