【女子旅プレス＝2026/06/04】映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」と極楽湯・RAKU SPAのコラボレーションによる“ゲゲゲの湯”が、2026年6月18日（木）〜7月7日（火）まで開催される。鬼太郎の父たちをイメージした4種類のコラボ風呂が楽しめるほか、オリジナルグッズやコラボメニューも登場する。【写真】映画『ゲ謎』×極楽湯・RAKU SPAコラボ一覧◆特別デザインのコラボ風呂と館内装飾原作者である水木しげるの生誕100周年記念作品と