セブン‐イレブンは、全国で開催中の「マシッソ!韓国イチ推しグルメ」の第2弾商品を、6月8日から順次発売する。二度焼きのクリスピー生地の「クロッチ」2種のほか、「旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン」など、食感や満足感にこだわった全8品をラインアップする。【韓国グルメフェア 第2弾の画像はこちら】◆韓国風旨辛ダレのサーモン価格:298円(税込321.84円)鮮度の良いサーモンの濃厚な背中の部位だけを使用したおつまみ